"Alface campeÃ£o", serÃ¡? Entenda favoritismo de Ricardo no BBB23

Rival declarado de Fred Boco Roso, Ricardo foi alçado ao rol de favoritos do BBB23 após a última formação de Paredão. Não atoa, o termo Alface Campeão foi alçado ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (7), evidenciando a força do brother nessa fase do reality.

O crescimento em popularidade se deu após o brother perceber que não era prioridade de nenhum dos integrantes do quarto Deserto. Se sentindo isolado, ele fez alianças com os participantes do quarto Fundo do Mar, o que revoltou Fred.

Mesmo fazendo movimentações parecidas visando a permanência no game, o jornalista criticou o brother e piorou sua reputação entre os telespectadores, já abalada pela recusa em atender ao Big Fone na semana anterior.

Ao confrontar Fred e expor uma proposta de aliança do Líder a Marvvila, Gabriel e Sarah, Ricardo “lavou a alma” do público e ganhou popularidade na noite de ontem (6), no Jogo da Discórdia. Confira:

