Amigas se unem para incentivarem mulheres 'gordinhas' a gostarem do corpo 'fora do padrão'

Depois de enfrentar problemas com a imagem por anos, as amigas Gisele Mendonza, de 37 anos, e Marielle Aramburu, de 31 anos, se uniram para dar forças as mulheres que, assim como elas, um dia sofreram de depressão por pressão para ter o corpo 'padrão'. Ao JD1, elas contaram sobre como têm alcançado o público feminino plus size nas redes sociais.

"Sou mãe atípica e engordei muito após a gravidez, mas sempre fui gordinha, e quantas vezes ouvi 'que rosto lindo' ou 'nossa, tadinha'. As pessoas olhando com dó ou repúdio. E assim como eu, minha amiga também já passou pelas mesmas situações. Nós sabemos tudo que uma gordinha sofre. Isso nos causou depressão por anos e, depois de muito sofrer, animamos uma a outra e resolvemos juntas levar amor próprio para outras mulheres também", iniciou Gisele.

Nem sempre foi fácil, mas juntas encontraram forças para superar os traumas do passado, e hoje fazer com que mais mulheres e mães também enxerguem seu valor. "Erguemos a cabeça e aprendemos a nos amar, gostar de como somos, e é isso que estamos levando para as mulheres na internet. Temos recebido cada depoimento delas, que estão em depressão, com autoestima baixa, e querem reverter esse quadro assim como nós conseguimos", contaram.

Vestido vendido na loja - Foto: Arquivo pessoal

Sabendo que a moda é um dos principais fatores para a mulherada se sentir bem, as amiga abriram uma loja de roupas plus size, mas com peças que estejam na moda. "Montamos uma loja feminina plus size online, justamente com o pensamento de alcançar mulheres que, assim como a gente, cansou de comprar roupas feias por sermos gordas. Vendemos agora roupas 'modinha'. Gordinha pode sim usar alça, pode usar cropped, pode usar tudo que quiser, pois quem manda no nosso corpo somos nós mesmas. Se nós estamos bem, tudo vai bem", enfatizaram.

Nas redes sociais, as amigas também criam conteúdos abordando sobre autoestima feminina, mulheres gordas e os desafios enfrentados através da gordofobia. "Comecei postando no meu Instagram pessoal, mas depois de um bom alcance, criamos um perfil para a loja e lá postamos nossos conteúdos também. Aparecem muitas gordinhas, contando suas histórias e relatos de vida. Não tem nada mais gratificante que ouvir alguém dizer que está se cuidando mais depois que ouviu nossas mensagens sobre autocuidado. É gratificante devolver a confiança e esperança de que somos lindas para alguém", comentou Gisele à reportagem.

"Em outras cidades a gordofobia é levada a sério, precisamos disso aqui também. As pessoas conversam sobre esse tema porque sabem o estrago que faz na vida da pessoa que tem autoestima baixo, e já sofreram muito bullying na vida. Juntas somos mais fortes e vamos mais longes!", finalizaram.

Aqueles que quiserem acompanhar as amigas nas redes sociais ou comprar peças da loja plus size, podem seguir o perfil do Instagram @mg.modaplussise

JD1 Notícias

