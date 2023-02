Andressa Urach chega no OnlyFans: "Espero vocês"

Andressa Urach anunciou na noite desta terça-feira (14) sua chegada para o OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. A modelo está solteira desde que terminou seu casamento com o empresário Thiago Lopes, com quem tem um filho de 11 meses.

O anuncio foi feito na sua conta do Instagram, Andressa compartilhou uma foto em um barco com cenário paradisíaco. Na legenda da publicação, a ex-miss Bumbum escreveu: “Brasil, cheguei no OnlyFans. Espero vocês lá”.

