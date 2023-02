Anitta anuncia pausa na carreira após o Carnaval: "Vou ficar bastante tempo fora"

A cantora Anitta anunciou nesta segunda-feira (13), que fará uma pausa na carreira após o Carnaval. Em entrevista ao programa “A Hora da Venenosa”, da RICtv, ela contou que vai aproveitar o fim da folia para tirar férias.

“Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim”, declarou.

Anitta foi questionada se já havia planos para as férias, mas ela preferiu não revelar os locais que escolheu para descansar. “Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi. Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora”, disse.

A cantora encerrou a turnê “Ensaios da Anitta” no domingo (12), e no dia 25 de fevereiro fará um bloco gratuito no centro do Rio de Janeiro.

