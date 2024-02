Anitta 'rasga' elogios a Sul-mato-grossense Ana Castela: "maior sucesso do Brasil"

A cantora Sul-mato-grossense Ana Castela está fazendo sucesso não apenas com os fãs, mas também no mundo dos famosos onde tem sido bastante elogiada. Desta vez, quem enalteceu a 'boiadeira' foi Anitta, que ainda confirmou planos de lançar uma parceria com a jovem cantora em um futuro bem próximo.

"Ela é o maior sucesso do Brasil. Todas as músicas dela estão bombando. Parece eu há uns anos", disse Anitta, que, aos risos, destacou uma única diferença entre as duas. "Ela é belíssima. Só não parece eu, porque ela é belíssima natural".

Anitta não deu detalhes sobre quando a parceria será lançada, mas garantiu que as cantoras já encontraram uma música que as duas gostaram bastante. "O look de hoje é a cara dela. Se um dia ela quiser, empresto para ela", brincou a funkeira.

Neste ano, as fantasias usadas pela cantora nos 'Ensaios da Anitta' homenageiam uma escola de samba, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Nessa segunda parada em São Paulo, ela adotou um fantasia com referência ao bumba meu boi, tradição folclórica do Maranhão que foi o tema do desfile da Estácio de Sá, tradicional escola de samba do Rio de Janeiro.





