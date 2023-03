Aos 81 anos, Roberto Carlos assume novo romance

Roberto Carlos assumiu que está vivendo um novo amor. O cantor de 81 anos fez a revelação durante o cruzeiro 'Emoções em Alto Mar', que ancorou em Búzios, na costa verde do estado do Rio de Janeiro na noite desta sexta (3). “Estou, mas não vou dizer quem é”, disparou.

Com bom humor, o músico não hesitou em responder a pergunta de jornalistas sobre a vida amorosa. Ele também devolveu na lata o pedido de casamento de uma fã. As informações são do jornal Extra.

“Estou namorando, mas não vou dizer quem é. Tudo tem seu tempo”, disse ele, que deixou as fãs de queixo caído com a confissão.

Depois de casar por quatro vezes, Roberto disse que não se furtaria a juntar as escovas de dentes novamente.

"Isso depende da pessoa que eu encontre, se vou ou não casar de novo. Não tenho nada contra. Casamento é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal", disse ela em entrevista há alguns anos.

O artista foi casado com Cleonice Rossi, que morreu em 1990 em decorrência de um câncer de mama; com a atriz Myriam Rios; e com Maria Rita Simões, que lutava contra um tumor raro e agressivo.

