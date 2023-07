Aos 91 anos, ator Stenio Garcia é internado com septicemia

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado neste sábado (1) no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria. Apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, o artista está consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio. A informação foi confirmada pela assessoria do ator.

Neste domingo (2), Garcia passou uma bateria de exames na unidade médica. Entre eles, estão tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos. Após a administração de antibiótico intravenoso, ele teve uma leve melhora. Stenio está acompanhado da mulher, a atriz Marilene Saade.

De acordo com a assessoria do ator, ele está tomando antibiótico "para eliminar a infecção bacteriana".

Deixe seu Comentário

Leia Também