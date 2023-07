Apartamento de Jô Soares foi colocado à venda por R$ 12 milhões de reais

Foi colocado à venda o apartamento em que o apresentador Jô Soares viveu por cerca de 30 anos, pelo valor de R$ 12 milhões de reais. Localizado em Higienópolis, bairro nobre no Centro de São Paulo, o imóvel tem 628,28 m² e conta com sete dormitórios e cinco vagas de garagem. Seu custo mensal é de R$ 9,8 mil (taxa condominial) e o IPTU sai por R$ 3,8 mil.

Segundo a imobiliária Graziella dos Imóveis, que tem exclusividade sobre as negociações de venda do apartamento, ele possui os seguintes diferenciais:

Sala de cinema

Biblioteca

Cozinha com copa integrada

Mármores originais

Ar condicionado central

Janelas automatizadas e antirruído em todos os cômodos

Vista para o Vale do Pacaembu



No imóvel também podem ser encontrados objetos de decoração, como estátuas e quadros, que enfeitavam o lar do apresentador ou até foram adquiridos pelo próprio Jô Soares. Jô se mudou para o imóvel no início da década de 1990, com a então esposa Flavia Pedras. O humorista morreu em agosto de 2022, aos 84 anos de idade.

