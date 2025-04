Após morte do Papa Francisco, filme "Conclave" ganha relevância; saiba onde assistir

A morte do Papa Francisco, confirmada na manhã desta segunda-feira (21), reacendeu o interesse por obras que retratam os bastidores do Vaticano e os processos que cercam a escolha de um novo pontífice.

Nesse contexto, o filme Conclave, dirigido por Edward Berger, voltou aos holofotes por sua abordagem intensa e dramática sobre a eleição papal. O filme está disponível no Prime Video.

O longa Conclave é uma adaptação do suspense escrito por Robert Harris. A produção conquistou a crítica internacional e, no dia 23 de janeiro de 2025, recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Roteiro Adaptado e Melhor Ator para Ralph Fiennes.

A trama começa com a morte do Papa e acompanha o processo do Conclave, reunião secreta entre cardeais para escolher seu sucessor. Ralph Fiennes interpreta o Cardeal Lawrence, responsável por conduzir o processo.

Entre os principais candidatos ao papado estão Bellini (Stanley Tucci), Adeyemi (Lucian Msamati), Tedesco (Sergio Castellitto) e Tremblay (John Lithgow). A disputa toma um rumo inesperado com a chegada de Benitez (Carlos Diehz), um cardeal mexicano recém-nomeado secretamente em Cabul.

Em tempos em que o mundo volta os olhos para o Vaticano e a sucessão papal real, Conclave se destaca por sua narrativa envolvente, cenários solenes e pelo retrato fiel das complexidades políticas e espirituais do alto clero.

