Apropriação cultural: Medina coloca tranças no cabelo e é criticado na internet

Gabriel Medina colocou tranças no cabelo e foi criticado nas redes sociais após exibir o novo visual. O surfista foi alvo de comentários negativos envolvendo racismo e apropriação cultural. A situação se agravou ainda mais após a trancista que realizou o trabalho também ser criticada e rebater as ofensas.

“Vou passar meu pix, galera, para esses especialistas em tranças. O meu aluguel não vê a cor de quem está pagando, nem como vai pagar. Então, para quem está falando demais e não tem o que fazer, espero que me façam pix para eu viver do dinheiro de vocês e possa parar de trabalhar”, disse Cintia Antunes, que também é responsável pelas tranças de artistas como MC Cabelinho e L7nnon.

O surfista, no entanto, não se pronunciou sobre as críticas e continua exibindo sua “nova versão” em vídeos nas redes sociais.

