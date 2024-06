"Arraiá do Bosque" acontece neste fim de semana na Capital; veja programação

Neste fim de semana, nos dias 28, 29 e 30 de junho, o Shopping Bosque dos Ipês celebrará as tradições juninas com o evento "Arraiá do Bosque". A festança acontecerá no primeiro piso, próximo ao Magazine Luiza, das 16h às 22h, com decoração típica e atrações juninas, como pescaria para a criançada.

O público que for até o local, poderá se deliciar com uma grande variedade de comidas típicas e conferir apresentações de quadrilhas de escolas, garantindo momentos de muita diversão e dança.

A festa, que conta com a parceria da Feira Bosque da Paz, terá diversos expositores de artesanato e outros produtos, oferecendo uma oportunidade única de conhecer e adquirir produtos exclusivos, feitos com muito carinho e criatividade pelos artesãos e produtores locais.

Veja a programação:

No dia 28, a animação fica por conta da banda Flor de Pequi. A Escola Betania fará uma apresentação de ballet junino e a Escola Alceu Viana apresentará uma coreografia do 1º e 2º anos.

Já no dia 29, sábado, terá música ao vivo com o cantor Maicon Oliveira e quadrilhas da Escola Municipal Nazira Anache e da Escola Alceu Viana, do sexto ao nono anos.

Para encerrar a festança, no domingo (30), o Studio de Dança Suzana Leite fará uma apresentação especial. Além disso, haverá a participação do DJ Todi e um desfile pet no tema junino, às 16 horas. Os bichinhos são bem-vindos e, para participar, basta se apresentar à organização.



Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site.

Serviço

Arraiá do Bosque;

28, 29 e 30 de junho, das 16 às 22h;

Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796;

Evento gratuito e aberto ao público.

