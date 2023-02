Artesã conquista clientes com bonecos amigurumis personalizados na Capital

Com um design simples, delicado, cheios de cor e, após muita prática usando agulha e linha como principais matérias-primas, a técnica japonesa de artesanato “amigurumi” tem conquistado muitas pessoas e virou fonte de renda para Lusnede Ogawa, de 56 anos, em Campo Grande. Ao JD1, a artesã contou como funciona o processo de criação.

O que antes era um hobby, hoje virou um compromisso de amor. "Estou na área do artesanato há pelo menos 10 anos, comercializando. Mas antes mesmo disso, produzia algumas obras apenas por gostar. E foi neste ano que tomei a decisão de focar apenas nesse nicho, dos bonecos amigurumis personalizados. Contudo, se eventualmente aparecer outras encomendas ainda produzo", contou Lusnede.

Produzindo cerca de 15 bonecos por mês, ela explicou como funciona o processo de criação, que é de acordo com o pedido de cada cliente. "Eu recebo a foto da pessoa que deverá virar um boneco e converso com o cliente, para ele me expor mais caraterísticas da pessoa. Escolhemos tons de pele, cabelo e olhos. E também as roupas e outros acessórios, como óculos, aparelho auditivo, etc.", detalhou.

Cada boneco leva 2 dias para ser produzido, mas a entrega é feita somente mediante a agenda da artesã, tendo em vista que por mês é confeccionado uma quantidade limitada de bonecos. Propagando também a diversidade e inclusão, Lusnede capricha nos pedidos que carregam uma mensagem.

"Os bonecos personalizados ajudam muito para ensinar a criança sobre convívio social, aceitação e autoestima, responsabilidades, ajuda a enfrentar os medos, além da imaginação e criatividade. Tem também a parte da inclusão social, pois faço os bonecos de pessoa com deficiência. Síndrome de Down, cadeirantes, deficientes visuais e auditivos. Ainda não recebi nenhum pedido de mães, mas já tive encomendas para famílias ensinarem os filhos sobre coleguinhas de turma da escola", ressaltou ela.

Lusnede Ogawa

Os preços dos bonecos amigurumi personalizados são de R$180,00 (criança) e R$ 200,00 (adultos). Representando crianças, a medida é de 20 a 25 cm, já o dos adultos tem como tamanho 30 cm. "Se tornou uma ótima opção para presentear alguém especial. Tem cliente que quer um presente para marido, avó ou avô, médico, fisioterapeuta, são infinitas as possibilidades, em forma de carinho", finalizou.

Para conhecer mais o trabalho de Lusnede Ogawa e realizar encomendas, siga o perfil @luogawa.amigurumi no Instagram.

