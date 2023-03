As "beliebers" choram: Justin Bieber pensa em se aposentar aos 29 anos

Após vender seu catálogo musical por S$ 200 milhões, Justin Bieber estaria planejando uma aposentadoria precoce, aos 29 anos. De acordo o Radar Online, uma fonte ligada ao cantor revelou que a possibilidade da aposentadoria está relacionada a problemas de saúde mental do artista.

"O Justin não tem se sentindo confortável em relação ao mundo já há um tempo, a fama é um fardo para ele", disse a fonte. "Até o terapeuta dele já disse que ele deve deixar a carreira de lado se o que ele faz hoje está o deixando infeliz", afirmou.

Outro insider também ligado ao cantor contou que a indústria musical não faz bem para Bieber. "O Justin acredita que a pressão da indústria musical não faz bem para ele. Ele só quer desaparecer com a Hailey [esposa] e curtir seu dinheiro".

Até o momento, Justin ainda não se pronunciou sobre os rumores de aposentadoria. No entanto, vale lembrar que o astro encerrou sua turnê mundial, a Justice World Tour, no ano passado, após 49 apresentações de uma série prevista de 132 shows. O motivo dos cancelamentos teria sido os "problemas de saúde e exaustão". Será que a aposentadoria vem mesmo aí?!

