Avião com Lucas Lima 'dá pau' em trajeto para Campo Grande; Assista

O tempo nublado não é a única preocupação que assola a inauguração da Cidade do Natal 2023. Isso porque o músico Lucas Lima postou um "perrengue" nas redes sociais, sobre o voo vindo para Campo Grande. O ex-marido de Sandy se apresenta com a banda Família Lima na noite desta quinta-feira (7), nos Altos da Avenida Afonso Pena.

No instagram, Lucas revelou que precisou desembarcar do avião em que estava durante esta manhã e contou sentir medo de perder a conexão para chegar à Capital em tempo do show.

O músico embarcou às 09h45 (horário de Brasília), no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, para fazer uma conexão em São Paulo. De lá, ele pegaria outro voo direto para Campo Grande. "Partiu, dois voos para chegar a Campo Grande (MS). Hoje tem!", escreveu o músico da Família Lima.

No entanto, poucos minutos depois, Lucas revelou que todos precisaram deixar a aeronave. "Então, desembarcamos, porque o avião deu pau. Várias tretas no embarque, o pessoal deixou a gente esperando um tempão, fila, o povo passando mal. A gente tem conexão ainda pra fazer, aí começa a dar medo de perder. Tá muito difícil de chegar, muita treta, força aí pra nós", expôs o ex-marido de Sandy. Veja:

