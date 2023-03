Ayrton Senna ganharÃ¡ minissÃ©rie na Netflix

Vai ser dada a largada! Ayrton Senna, o maior ídolo do automobilismo brasileiro, ganhará uma minissérie na Netflix sobre sua história e trajetória no esporte. O piloto, que morreu de forma trágica em 1994, completaria 63 anos nesta terça-feira (21). Senna será interpretado por Gabriel Leone, e as gravações devem começar em breve.

A obra, uma parceria entre a plataforma, a produtora Gullane e a família do esportista, que participa ativamente da construção da minissérie, abordará a trajetória do ex-piloto em seis capítulos.

“É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo. Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira”, afirmou Gabriel Leone.

“Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente, como família, conheceu, fora das pistas”, opinou Vivianne Senna, irmã de Ayrton sobre a escolha do protagonista.

