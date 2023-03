Babado Real: traição de príncipe William ganha ainda mais repercussão na mídia

O lado maquiavélico da rainha consorte Camilla Parker Bowles, tem protagonizado as manchetes de jornais português e espanhóis nas últimas semanas. De acordo com o portal Flash!, a esposa do rei Charles III foi a responsável por jogar aos quatro ventos a notícia de que o seu enteado mais velho, o príncipe William, trai a cônjuge, Kate Middleton, com a ex-modelo e aristocrata Rose Hanbury. O caso de infidelidade do herdeiro do trono ganhou novos capítulos em fevereiro.

Segundo o site português, Camilla tem armado planos a fim de prejudicar a imagem de William e Kate antes da coroação do rei Charles, marcada para 6 de maio. “A razão por trás dessa feia ‘manobra’ contra os príncipes de Gales — sabe-se agora que teria partido do gabinete de comunicação da rainha consorte — é a intenção de Camilla em querer que os enteados tenham cada vez menos importância na organização da monarquia”, publicou o Flash!.

“Um rumor veiculado pelos jornais diz que William celebrou o Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, com a amante. Recentemente, foi então revelado quem teria sido a responsável por essas más notícias, ou seja, a delatora: a esposa do rei Charles III [no caso, Camilla Parker]”, escreveu o tabloide em um artigo.

Conforme apurou o Flash!, as tramoias de Camilla visam beneficiar seus dois filhos, Tom e Laura, frutos do primeiro casamento da britânica. “Ela acalenta o sonho de ver Tom Parker-Bowles em uma posição de destaque na hierarquia. A sua maior aspiração é que ele um dia seja rei, algo quase irreal de acontecer”, acrescentou o site. O portal definiu o desejo da rainha consorte como “absurdo”.

O Flash! revelou, ainda, a estratégia da esposa de Charles em tentar convencer o marido a alterar a linha de sucessão do trono britânico. Ela almeja incluir Tom e Laura na lista. “Há anos que esse é o seu plano e que ela prepara o terreno para torná-lo realidade. Para já, quer que os filhos tenham os seus próprios títulos nobres e, um dia mais tarde, sejam tratados como altezas reais”, noticiou.

Nas últimas semanas, diversos boatos da família real surgiram. A cada dia, os monarcos ganham mais evidencia nas midias, em todo o mundo. E você, está acompanhando o "babado real"?

