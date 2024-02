Barata morde? Rapaz acorda com olhos inchados e viraliza na internet; assista

O empresário Gustavo Henrique de Moura Oliveira, de 20 anos, deixou muita gente na internet intrigada após compartilhar um vídeo mostrando que, de um dia para o outro, acordou com a região dos olhos inchada e cheia de hematomas. Morador da cidade de Goiânia contou que ainda não sabe o que causou a reação.

O vídeo é intrigante porque o jovem não faz ideia do que aconteceu e conta que “acordou assim.

O vídeo no TikTok já tem mais de 14 milhões de visualizações e deu o que falar. O rapaz chegou a dar entrada no hospital, e um de seus seguidores cogitou que podia ser a mordida de baratas. “Eu nem sabia que barata mordia, não foi nenhum bicho nem nada”, disse o rapaz ao fazer um vídeo respondendo à pergunta da seguidora.

Fato é que nem mesmo os médicos conseguiram revelar o que aconteceu para o rosto dele ficar daquele jeito.

Os seguidores então começaram a se questionar: será que barata morte mesmo? A resposta é simples: barata morde, sim.

A barata se alimenta basicamente de restos de comida, insetos e qualquer coisa que se possa mastigar. Por isso elas podem morder tanto humanos, quanto animais, já que consegue trituras alimentos com a mastigação.

Sua mordida, segundo cientistas do Reino Unido, tem a força equivalente a 50 vezes seu peso corporal. É possível que causa infecções na pede humana.

No entanto, não é o caso de Gustavo. Nas redes sociais, ele disse que acredita ser reação alérgica do descolorante, já que descoloriu o bigode um dia antes de acordar com o rosto assim. Veja:





JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também