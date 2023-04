BBB23: Aline, Bruna e Sarah estão no Paredão

Está quase chegando ao fim, mas ainda tem paredão rolando. Quem está no 15º paredão do BBB 23 são as sister Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline. As três disputam a permanência na casa mais vigiada até o próximo domingo (16), após uma formação de berlinda recheada de surpresas.

Os brothers votaram na sala da casa. Bruna começou a votação com dois votos, por ter perdido o desafio do Castigo do Monstro. Ricardo votou na Bruna, Larissa na Sarah Aline, Bruna Griphao também votou na Sarah. Já Sarah Aline votou na Bruna. Amanda e Aline também votaram na Sarah.

A votação terminou empatada entre Sarah Aline e Bruna Griphao, ambas com quatro votos. Domitila Barros, a líder da semana, optou por indicar Bruna Griphao à berlinda.

Após semana intensa na casa, o paredão está formado, com votação aberta. Quem você quer eliminar do BBB?!

