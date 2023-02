BBB23: Bruno agarra Gabriel à força de novo e web protesta contra assédio; Assista

No BBB23, Bruno "Gaga" tentou mais uma vez se relacionar com Gabriel Santana. Depois de ter tentado roubar beijos e levá-lo para a cama, o brother cometeu mais um comportamento abusivo e agarrou o ator à força.

Bruno forçou uma aproximação com o intérprete de Mosca em Chiquititas, após a festa dessa sexta-feira (10), no sofá da casa. Ele o prendeu com os braços e beijou seu pescoço.

Visivelmente incomodado, Gabriel manteve a compostura e pediu para se afastar educadamente: “O Gaga quer me alisar toda festa. Ô, Gaga. Vamos com calma, Gaga. Eu tô pedindo calma. O Gaga é uma safada”.

Bruno foi advertido pela produção do BBB. Contudo, o público classificou o ato como assédio e repudiou o comportamento do brother. Confira a repercussão:

