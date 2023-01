BBB23: Casa de Vidro começa nesta terça-feira

Falta pouco para dar start no game! A Casa de Vidro do BBB 23 começa na manhã desta terça-feira (10). E o público poderá acompanhar tudo. A estrutura será montada no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os candidatos a brothers e sisters disputarão a preferência do público e, lá, mostrarão por que merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição.

Os detalhes da dinâmica serão explicados ainda nesta segunda (9), pelo apresentador Tadeu Schmidt. O horário de início da Casa de Vidro e os detalhes da ação serão anunciados durante o intervalo da novela Travessia.

Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro acontece antes da estreia do programa. Quem aí já está louco para dar aquela espiadinha? Acompanhe mais notícias no JD1!

