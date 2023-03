BBB23: GuimÃª e Sapato sÃ£o acusados de assÃ©dio Ã  mexicana

Durante a festa do líder do Big Brother Brasil, na madrugada desta quinta-feira (16), MC Guimê acariciou as costas da particupante mexicana Dania Mendez por diversas vezes. A situação ocorreu enquanto eles conversavam com Cara de Sapato e Domitila. Em outro momento, é possível ver o brother tentando passar a mão nas nádegas da influenciadora, que entrou ontem na casa.

No Twitter, internautas criticaram a atitude de MC Guimê e o acusaram de assédio. "Que situação, a mulher sai lá do México pra sofrer assédio em um reality no Brasil", escreveu um internauta.

"Isso é uma mensagem de impunidade que homens podem fazer o quer com as mulheres principalmente quando elas estão vulneráveis. Quero ver providências assédio não é entendimento", afirmou outro.

Lexa se pronuncia

A cantora Lexa, esposa do MC Guimê, se pronunciou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (16/3). "Eu não tô bem... preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui. Vou descansar, amanhã é um novo dia", disse.

"Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", acrescentou.

Cara de sapato

O brother Cara de sapato também está sendo acusado de assédio, nas redes sociais, por tentar beijar Dania Mendez. "Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", disse o lutador de MMA, enquanto ainda conversam com Domitila, Guimê e Dania.

Pouco depois, a mexicana entra no quarto Fundo do mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. Então, o lutador abraça a influenciadora e dá um selinho nela, que dispara: “Sapato atrevido!”.

As cenas dos brothers MC Guimê e Cara de Sapato causaram revolta nas redes sociais e os internautas pedem alguma punição ou até mesmo a eliminação deles.

