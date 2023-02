BBB23: Paula tenta mostrar "partes" de Cara de Sapato e é detonada

Cara de Sapato trocava de cueca no Quarto Deserto do BBB23 e aproveitou para proteger as suas partes íntimas com a camisa. Entretanto, Paula, que estava próxima do lutador, tentou levantar a blusa do aliado para que ele “mostrasse demais”. A atitude gerou risadas em alguns confinados que estavam no local, mas, também, muitas críticas na web.

“Eu posso fazer isso, né? Tipo, vocês estão vendo Big Brother pra esse momento”, disse Paula, citando os telespectadores. Amanda, que estava próxima, aproveitou para também brincar. “E o Brasil pira neste momento”. Cristian e Bruna, que estava no aposento, riram da situação.

Entretanto, a internet não reagiu bem com a atitude de Paula e criticaram a Pipoca. E teve até ex-participante e alguns famosos que falaram sobre o assunto. “Odeio esse tipo de brincadeira! Total desnecessária”, disse Naiara Azevedo. “Essa galera está sem noção”, pontuou Ramon, do Menos é Mais. “E se fosse ao contrário?”, instigou Bia e Branca Feres, do nado sincronizado.

No Twitter, alguns usuários detonaram a atitude de Paula e pediram a expulsão de Paula. “A Paula puxando a blusa do cara, invadindo o espaço do cara, na minha opinião merecia expulsão”, explicou um. “O Antônio estava trocando de roupa e a Paula alisando ele, ela é inconveniente num grau absurdo. Detalhe, se fosse ao contrário seria expulsão. A produção pelo menos podia ter dado atenção”, disse mais um. Confira o vídeo. Confira:

