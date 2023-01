BBB23: público vê agressões em atitudes de Gabriel com Bruna Griphao

Os pombinhos do BBB23 começaram a se estranhar. Bruna Griphao e Gabriel, que ficaram pela primeira vez durante a festa de quarta-feira (18), protagonizaram cenas de discussão na casa mais vigiada do Brasil. Na noite do último sábado (21), uma atitude do modelo com a atriz rendeu críticas a ele na web.

Em conversa com os brothers no jardim, Bruna Griphao interrompe Gabriel, e ele “empurra” o ombro da atriz. Além disso, ao dizer que ela se sentia como “o homem da relação”, ele soltou: “Sim. Daqui a pouco, vai levar umas cotoveladas na boca”. Isso foi suficiente para o modelo ser detonado nas redes sociais.

Na manhã deste domingo (22), outro episódio chamou atenção dos internautas. Na fila para fazer o raio-x, Gabriel puxa Bruna pelo braço e toma o lugar dela.

“Esse Gabriel está sendo péssimo com a Bruna. Ela está se submetendo a cada coisa. Não percebe o relacionamento tóxico. Está se perdendo no jogo por causa dele. Cara babaca”, comentou uma internauta no Twitter. “Aposto que, até o fim do programa, o Gabriel é expulso por agressão”, disse outra.

“Infelizmente, Bruna entrou em um relacionamento efetivamente abusivo. Não vai conseguir sair; por isso, temos de tirar ele de lá”, defendeu um fã da atriz. “Queremos expulsão”, acrescentou mais um espectador, pela rede social.

