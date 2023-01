BBB23: Quatro participantes da Casa de Vidro são anunciados

Nesta terça-feira (10), foi dada a largada para vigésima terceira edição do Big Brother Brasil. O reality chega com tudo, anunciando os quatro participantes da Casa de Vidro, fase onde os “pré-participantes” ficam confinados enquanto uma votação popular acontece para eleger quem será o grande sortudo a entrar na casa mais vigiada do país.

O espaço está montado em um shopping no Rio de Janeiro, onde várias pessoas já se aglomeram em torno da casa. No local estão: Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel.

Ana Clara, ex-BBB e agora apresentadora da Globo, foi a responsável por apresentar os integrantes do confinamento e teve a primeira conversa com os escolhidos.

Os quatro escolhidos

Giovanna tem 25 anos, é natural de Campinas, São Paulo, mas mora atualmente no Rio de Janeiro. É empresária na área de produtos para beleza. Chegou a cursar Direito, mas trancou a faculdade e começou a trabalhar aos 16 anos, quando foi emancipada para fundar com os pais a empresa que até hoje é o sustento da família. Tem como hobby os jogos online.

Manoel tem 32 anos e é médico psiquiatra. Sempre gostou de estudar e, na escola, era visto como nerd pelas boas notas. Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, cursou Medicina em Barbacena, Minas Gerais, o que considera ter sido um período libertador.

Paula tem 28 anos, e é natural de Jacundá, no Pará. Biomédica, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Aos 16 anos, saiu da cidade para estudar em Goiânia e, aos 20, voltou para a terra natal em função das responsabilidades que tinha em casa. Tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Depois de um namoro de seis anos, está curtindo a solteirice.



Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo "terno e gravata" não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu "virar a chave". Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

