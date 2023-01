BBB23: Sister afirma estar com piolho e assusta colegas de confinamento

A sister Bruna Griphao deixou os participantes do BBB23 apavorados após afirmar que está com piolho. Na manhã desta quarta-feira (25), a sister disse que está com coceira na cabeça e deixou Larissa, sua ex-dupla, assustada já que as duas dormem juntas no Quarto do Líder.

A atriz estava tomando sol na piscina com Larissa e Fred, quando comentou: “Acho que eu estou com piolho”. Os brothers riram, e Bruna frisou: “Acho que eu estou com piolho de verdade, gente”.

Larissa se assustou: “Se tu estiver, eu também vou estar, né?”.

Dentro da casa, Griphao voltou a comentar sobre a possibilidade de estar com piolho. Gabriel Santana e Bruno Nogueira mexeram na cabeça da atriz, mas não conseguiram encontrar o parasita. Confira:

