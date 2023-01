BBB23: Tadeu Schmidt libera pistas sobre a nova dinâmica do programa

Cada vez mais perto! O BBB 23 está chegando cheio de novidades. Além da Casa de Vidro que acontecerá antes mesmo da estreia, a temporada contará com outros elementos que deixarão o jogo pegando fogo e ainda mais animado.

Será que o prêmio vai mudar durante a temporada? Líder com mais regalias? Jogada nova? Na contagem regressiva para conhecer os novos brothers, Tadeu Schmidt aproveitou para aumentar a expectativa com algumas pistas nesta primeira segunda-feira (02) do ano, no perfil oficial do programa. Confira:

Os fãs do reality show ficaram ansiosos e celebraram as novidades da temporada que estreia dia 16 de janeiro. A ex-BBB Natália Deodato aproveitou para desejar sorte aos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil.

