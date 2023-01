BBB23: Veja quem são os participantes da Pipoca e do Camarote já anunciados

O BBB23 começa na próxima segunda-feira (16/1) e os participantes desta edição do reality show serão divulgados na quinta-feira (12/1), ao longo da programação da TV Globo. Os brothers e sisters estão sendo anunciados pelo apresentador Tadeu Schmidt, que segue no comando do programa.

Após os dois participantes da Casa de Vidro, anunciados durante o Encontro, o comunicador e Ana Clara continuaram dentro da casa mais vigiada do Brasil para revelar os integrantes dos grupos Camarote e Pipoca.

Além dos pipocas, Paula e Gabriel, até o momento foram confirmados: Aline Wirley tem 41 anos ex-Rouge no camarote; Cezar Bkack, tem 34 anos e é enfermeiro em Brasília, pertence à pipoca; Bruna Griphao, 23 anos, atriz, está no camarote; Gustavo, de 27 anos é Sinop-MT e é empresário e fazendeiro, está no grupo de pipocas; por fim o último confirmado é Fred, paulista de 33 anos, é Youtuber, amante do futebol foi casado com Bianca Andrade, a boca rosa e pertence ao camarote.

