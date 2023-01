BBB23: Aline e Bruno ganham primeira prova do anjo da edição

Após a Festa no BBB 23, os brothers participaram da Prova do Anjo BBB Pong neste sábado (21), no gramado da casa. Usando coletes numerados, eles receberam as instruções do apresentador Tadeu Schmidt, que repassou as regras da disputa para os participantes.

A dupla formada por Aline Wirley e Bruno ganha a primeira Prova do Anjo da edição. A prova reuniu habilidade e estratégia. Cada dupla jogou em duas etapas. Na primeira etapa um jogador lançou a bolinha e o outro tentou capturar com o puçá. Na segunda etapa, os participantes escolheram uma dupla para tirar da prova. A dupla que recebeu três bolinhas no pote está eliminada. E a última dupla que restou no jogo é o Anjo da semana.

Em sua primeira escolha como Anjos, Aline e Bruno escolhem Amanda e Cara de Sapato como convidados do Almoço do Anjo.

Em contrapartida, veio aí o primeiro Monstro do BBB23. Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para a dinâmica. A dupla escolhida para o castigo estará vestida de biscoito e caçará likes pela casa. Além disso, cada um perde 300 estalecas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também