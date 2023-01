Bebê de 5 meses terá que ir para SP realizar cirurgia e família pede por ajuda

Com apenas 5 meses de vida, Apolo passará por uma intervenção cirúrgica para reparação do olho direito, lábios e membro inferior. Ele que nasceu com diversas alterações neurológicas e motoras, prematuro, com hidrocefalia, má formação facial e nos pés, passará pelo procedimento na cidade de São Paulo, e os pais pedem por ajuda para custear a viagem.

Felizmente, todos os procedimentos serão custeados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), contudo, a família irá precisar de ajuda paro transporte, alimentação e hospedagem. O pequeno precisará ficar vários dias no Hospital Sobrapar, na cidade.

“Ele necessita com urgência realizar essa viagem para SP, onde serão feitas todas as cirurgias. Dentre as inúmeras dificuldades enfrentadas, ele não possui pele suficiente para fechar o olho direito e caso não opere, o mais rápido possível, corre o risco de perder a visão desse olho. Além disso ele passará por diversos procedimentos nos lábios”, detalhou a mãe Kelly Kailher.

Fazendo acompanhamento multidisciplinar, Apolo vem lutando pela vida dia após dia. A cirugia está marcada para o dia 20 de fevereiro. "No momento, fiz apelo pela internet porque não sei como vai ser o procedimento dele lá. Precisamos fazer de tudo pelo Apolo, não estou trabalhando para me dedicar a ele 24h por dia", disse Kelly.

Aqueles que puderem ajudar, as doações podem ser feitam por meio do PIX (67) 99250-7932 – Elanai Rodrigues. Ajude nessa causa!

