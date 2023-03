Big Brother Brasil já teve repescagem antes do BBB23; Relembre

Confirmada por Tadeu Schmidt nesse domingo (20), a repescagem que trará um participante eliminado do BBB23 de volta à disputa, não é novidade na história do programa. Apesar de muitos não lembrarem já aconteceu na casa mas vigiada.

A dinâmica aconteceu no BBB11, com os 5 primeiros eliminados, que posteriormente foram confinados em uma casa de vidro. Na época, o público votou e decidiu que Maurício "Mau Mau" voltasse para o reality.

Segundo eliminado da edição, em 25 de janeiro de 2011, "Mau Mau" retornou no jogo em 6 de fevereiro, e pôde viver um triângulo amoroso com Maria e Wesley. Ele foi eliminado seis semanas depois, em 13 de março.

O programa também já teve o retorno de participantes em edições diferentes das que estrearam. É o exemplo de Kleber Bambam, Anamara, Natália Casassola, Domini, Marcelo Dourado, Fani Pacheco e Elieser Ambrósio.

Como vai acontecer?

Dois ex-participantes do BBB 23 voltarão para o programa e poderão lutar pelo prêmio. Em detalhes, Tadeu explicou como será feito.

"Na terça-feira, a pessoa eliminada no Paredão desta semana vai direto para a Casa do Reencontro. Lá, vai se juntar a Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. E a gente vai abrir uma votação no gshow. Os dois mais votados por vocês vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23. Ambos voltam sem imunidade e, nesta semana, não participam nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que, aliás, será autoimune".

O apresentador também confirmou que os ex-participantes já estão confinados e, portanto, não vão ver a Formação do Paredão deste domingo. O apresentador disse que o grupo ainda não sabe o que vai acontecer com eles. Key Alves, que retornou do México, voltou direto para o confinamento.

E aí, você acha justo ter a repescagem? Conta para o JD1!

