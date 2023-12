Bombeiros são acionados para resgatar onça, mas na verdade era cobertor estampado

Brenda Leitte, com G1 Notícias

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, foi chamado para atender o que seria uma ocorrência de onça-pintada encontrada às margens da BR-101. Mas na verdade, no local, os socorristas acharam um cobertor com a estampa do animal.

O caso aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira (5), e mobilizou ainda a Arteris Litoral Sul, concessionária do trecho da rodovia federal, e o IMA (Instituto do Meio Ambiente), para o caso da necessidade de sedação do animal.

Segundo os bombeiros, uma pessoa que passava pela rodovia no bairro Nova Brasília, teria entrado em contato com os socorristas. No momento da ocorrência, chovia bastante e estava escuro, o que pode ter facilitado a confusão. Além disso, também há a possibilidade de trote.

Os bombeiros foram até o local e recolheram o material.

Segundo o IMA, moradores que encontrarem animais silvestres feridos, doentes ou filhotes sem a presença dos pais devem ligar para o 190 ou acionar os órgãos de segurança pelo aplicativo Polícia Militar Cidadão.

Ao fazer contato pelo aplicativo, a pessoa deve informar o nome completo, enviar fotos do animal e endereço do local do incidente. Ocorrências que envolvam animais peçonhentos devem ter o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar é o 193.

É possível buscar a orientação da Polícia Militar Ambiental pelo link.

