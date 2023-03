Boninho confirma 'exchange' para o BBB 23 e deixa mistÃ©rio sobre Quarto Branco

Vem aí?! Como Boninho adora deixar a galera morrendo de curiosidade, ele publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo repleto de suspense e spoilers do futuro do BBB 23. No vídeo, o big boss garante que o BBB não flopou, como muitos estão dizendo.

"@bbb não vai parar!!! Já está tudo certo para nosso contato com @lacasadelosfamososs México e não para por ai… ah!!! Alguém falou em quarto novo????", escreveu ele na legenda do Instagram.

O diretor confirmou o "Exchange": intercâmbio com o reality mexicano "La Casa dos Famosos". Além disso, anunciou a criação de um "novo quarto" - deixando no ar o mistério sobre o "Quarto Branco". Será que teremos o retorno do quarto mais temido nesta edição?

"A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange? Vai! Quarto Branco? Falei Quarto Branco?", deixou no ar o diretor. Confira:

