Bora? Com ingresso a R$ 12, 'Semana do Cinema' começa nesta quinta

Se você quer 'pegar um cineminha', essa é a hora. A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (22) em todo Brasil. Em Campo Grande, as redes Cinemark, Cinépolis e UCI participam de mais uma edição da campanha que traz ingressos promocionais por R$ 12, para qualquer filme que esteja em cartaz. A Semana do Cinema segue até o dia 28 de fevereiro.

A iniciativa segue a tendência mundial de promover ‘a magia da experiência cinematográfica’ para todos.

Durante os dias 22 a 28 de fevereiro deste ano, além do ingresso a R$ 12, o público também pode adquirir o combo com pipoca média + 2 refrigerantes de 500ml por apenas R$30.

Vale destacar que a promoção é válida para filmes 2D e 3D.





