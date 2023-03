Brothers do BBB23 superam Viih Tube e nem foi por falta de banho

No BBB 21, Viih Tube conseguiu fazer um bom jogo interno e não levar votos da casa ao longo de 55 dias de programa. A ex-sister passou ilesa por 7 Paredões, mas no 8º recebeu um voto de Arthur. Agora, dois brothers do BBB 23 conseguiram superá-la na marca de mais tempo sem receber votos.

No último domingo (12), Bruna Griphao e Fred completaram 56 dias sem serem votados. Com o novo Paredão da casa já formado, os dois bateram a marca de Viih Tube. O influencer recebeu a tão sonhada imunidade após vencer Domitila Barros em um duelo de resistência no Quarto Branco.

Fred, inclusive, já disputou um Paredão por consequência de uma Prova do Líder, mas nunca foi votado por brothers no Confessionário, nem pelo Big Fone, nem por nenhum Líder. Já Bruna conseguiu escapar de todas as oito berlindas que aconteceram no reality show até o momento.

História do banho

A sister também segue os passos da ex-bbb no banho. Isso mesmo, Bruna também não curte muito a ideia de tomar banho todos os dias. Griphao já foi até chamada a atenção pela produção, por ter fugido do ato diário. A atriz ficou 3 dias sem tomar banho.

