Caça aos ovos e guloseimas: Shopping Bosque dos Ipês prepara programação especial

O Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande, preparou uma programação repleta de entretenimento e atividades para a semana de Páscoa deste ano, com eventos que vão desde apresentações musicais até brincadeiras tradicionais. Todas as atividades são abertas ao público e gratuitas.

Confira a programação:

25 a 27 de março, às 17h30

- Apresentação do Coral das Crianças do Colégio Adventista.

30 de março (sábado)

- 11h30 | Música no Bosque com Lauren Cury;

- 15h | Encontro com personagens: Coelho, Chapeleiro Maluco e Alice;

- 15h | Distribuição de Algodão Doce e pipoca;

- 16h | Teatro: Meu Chocolate Preferido.

31 de março (domingo)

- 15h | Encontro com personagens: Coelho, Chapeleiro Maluco e Alice;

- 15h | Pintura Facial;

- 16h | Caça aos Ovos.

“O Bosque dos Ipês está de portas abertas e pronto para receber durante o feriado da Semana Santa e da Páscoa, com todo o conforto e comodidade que o shopping pode proporcionar. Além disso, ficamos muito satisfeitos com datas como essas pois sabemos que elas são importantes para criar memórias afetivas nas vidas dessas famílias e um de nossos objetivos é esse: fazer parte dos melhores momentos dos Campo-grandenses”, ressaltou o superintendente João Guilherme Braga.

Funcionamento

Na Sexta-Feira Santa (29), o Bosque terá horário especial. Neste dia, os restaurantes da Praça de Alimentação e as áreas de lazer funcionam normalmente das 10h às 22h. No entanto, as lojas do varejo, de acordo com a Convenção Coletiva, permanecerão fechadas, assim como as operações de serviços especiais: Academia, Fácil, Detran e Lotérica.

No sábado (30) e no domingo (31), o funcionamento do shopping será normal. O UCI Cinemas funcionará conforme programação.

