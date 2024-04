Cadela serve de "modelo" para tutora estudar anatomia e viraliza; assista

Nada melhor que um modelo físico para ajudar na aula de anatomia, certo? Foi o caso da acadêmica Gi Salles, que cursa medicina veterinária.

Em seu perfil do TikTok, a tutora postou um vídeo no qual mostra como estuda para a prova de anatomia, usando a doguinha Jade como modelo. Para isso, ela colou vários post-its com os nomes de cada osso no pet.

“Você faz medicina veterinária e é dia de prova de anatomia”, disse Gi. Nas imagens, a vira-lata caramelo aparece deitada e bem quietinha para que sua humana memorize os nomes. Assista:



“A cara da Jade de querida é a melhor”, disse a tutora na legenda. “Adotada, mas a que custo?”, brincou uma das seguidoras nos comentários.

*Com informações do portal Metrópoles.

