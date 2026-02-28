Campo Grande para aventureiros: Confira 4 roteiros para curtir a natureza

Campo Grande vai muito além do que se imagina para quem acha que a cidade oferece apenas roteiros urbanos. Para moradores e visitantes, há opções de lazer que combinam aventura, história e contato direto com a natureza, perfeitas para quem quer explorar trilhas, cachoeiras e vistas panorâmicas.

Confira quatro experiências imperdíveis que mostram outro lado da Capital:

1. Trilha histórica de Campo Grande

Explore as ruínas da primeira usina hidrelétrica da cidade, inaugurada em 1923 e desativada nos anos 1970. Hoje, a vegetação transforma o local em cenário rústico perfeito para fotos.

Percurso:

Cerca de 5 km (ida e volta)

Nível moderado

Trechos íngremes e travessia de rio

Passagem por até quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, incluindo a Cachoeira do Céuzinho

Recomendações:

Realizar a trilha com condutores habilitados (Agência Operadora Trilha Extrema Turismo e Aventura – CADASTUR)

Levar água, lanche, protetor solar, repelente e sacolas para lixo

Contato: (67) 99263-5740 – Vyvyann Mellânie Freire Luna – @trilhaextrema

2. Rapel na Cachoeira do Inferninho

Para quem busca adrenalina, a descida de 30 metros é uma experiência intensa e segura com acompanhamento profissional.

Evento programado:

Agendamento prévio, das 8h às 12h

Vagas limitadas: 20 participantes

Nível: intenso

Incluso: instrutores especializados, equipamentos, seguro aventura, café da manhã e brinde

Investimento: R$ 110 (Pix) | R$ 120 (Cartão de crédito)

Contato: (67) 99263-5740 – Vyvyann Mellânie Freire Luna – @trilhaextrema

3. Mirante do Morro do Ernesto

A apenas 20 km do Centro, o Morro do Ernesto oferece trilha de 2,5 km até o mirante, ideal para contemplação e fotos panorâmicas.

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 6h às 16h (última saída 18h30)

Entrada: R$ 20 | crianças até 12 anos não pagam

Dicas: pet-friendly, sem churrasco, garrafas de vidro ou som automotivo

Contato: 67 3304-8382 – Gustavo Barcelos – site oficial – @morrodoernesto

4. Voo duplo de parapente

Voe sobre morros, vales e áreas verdes em uma experiência única, acompanhada por piloto profissional. Ideal para quem busca adrenalina e contemplação da paisagem de um novo ângulo.

Locais de decolagem: Morro do Ernesto, Furnas do Dionísio, Rampa de Sidrolândia

Investimento: R$ 350 por voo duplo de instrução

Funcionamento: mediante agendamento e condições meteorológicas

Contato: (67) 99241-3901 – Allan Bruchman – @parapentepantanal

