CÃ£o pantaneiro: cachorro Ã© flagrado tentando caÃ§ar iguana no Pantanal

Em mais um dia de trabalho no Pantanal de Mato Grosso do Sul, o fotógrafo Guilherme Giovanni registrou uma sequência de fotos impressionantes de um cachorro tentando caçar uma iguana, em Porto Esperança, distrito de Corumbá. Apesar da dura batalha, a iguana conseguiu escapar e fugir pelo rio.

“O cachorro estava próximo a um pequeno corixo e me chamou atenção o barulho de algo se mexendo na mata, direcionei a câmera e vi o cão surgindo com a iguana na sua boca, ela se soltou mas ele conseguiu em uma ocasião pega lá novamente, mas ela conseguiu fugir e se jogou na água, nadando para longe”, contou Guilherme.

Foto: Guilherme Giovanni

As imagens foram feitas na última sexta-feira (10), e o fotógrafo comentou que o cão ainda tentou recapturar a iguana, mas sem sucesso. “A reação dele foi de perseguir, mas elas são muito rápidas e exímias nadadoras, era praticamente impossível ele recapturar, apesar de ter ficado um tempo farejando o local e depois se retirou calmamente”.

No início da pandemia de Covid-19, Guilherme, que então era educador físico, decidiu largar a profissão para se tornar fotógrafo. Porém, tendo Corumbá como cidade natal, já fazia registros da "vida real" dos pássaros que têm o Pantanal como morada ou daqueles que passam pelo local em processo migratório.

Acostumado a observar a vida da fauna pantaneira, Guilherme comenta que percebe que os cães que vivem no bioma estão habituados a caçar ou interagir com a fauna nativa. Ele, ao contrário, faz os registros sem interferir na cena.

“Meu trabalho é registrar tudo com o máximo de cuidado e jamais interferir na cena fotografada, por mais forte que seja. Vejo esses registros como uma forma de mostrar às pessoas a dinâmica de vida no Pantanal, assim como estimular a preservação das espécies, estar próximo a essa biodiversidade e passar a mensagem de conscientização é uma imensa satisfação pra mim”, conta. *Com informações do portal g1.

Foto: Guilherme Giovanni

