Carna Ponto Beats: camarote oficial da Esplanada está a partir de R$ 100

O Carnaval de rua de Campo Grande acontece em um dos espaços que deram vida à cidade no passado, a Esplanada Ferroviária. Quando a Noroeste do Brasil chegou na Capital, trouxe consigo os povos originários que, miscigenados, originaram a cultura dos campo-grandenses, são eles os mineiros, japoneses, libaneses e tantos outros. E é justamente ali, em uma casa histórica de mais de 104 anos, onde hoje funciona o Ponto Bar, é que vai ocorrer o camarote oficial do Carnaval da Esplanada Ferroviária: 'Carna Ponto Beats'.

Depois do sucesso do ano passado, o camarote oficial vai para a sua segunda edição em 2024, com programação durante os cinco dias de folia, sendo de 9 a 13 de fevereiro, a partir das 16h, até às 23h.

O ingresso está sendo vendido pelo site, a partir de R$100,00. O valor dá direito a um abadá personalizável, com copo, kit ressaca e a pulseira 'Ponto Pass', que dá acesso ao espaço do camarote.

O 'Carna Ponto Beats' é uma realização do Ponto Bar e conta com patrocínio da Beats. A marca patrocinadora conta com espaço de ativação no evento. É preciso retirar o abadá, copo e pulseira no Ponto Bar nesta quarta-feira (7).

De acordo com os produtores Abhner Benevides e Thallyson Perez, o 'Carna Ponto Beats' se firma em 2024 como um projeto de sucesso. “Em 2023 nós pensamos em oferecer um local seguro e confortável aos foliões, especialmente os foliões LGBTQIAPN+, e foi um sucesso. Para 2024 vamos repetir o que já deu certo e esperamos todos para curtir com a gente”, destacaram.

Superafter do Carnaval

A folia não tem hora para acabar com o Superafter na boate Loop Music Hall. Para os foliões animados a festa pode terminar só às 6h da manhã. Os after na Loop começam às 23h, com set de dj’s Campo-grandenses e Sul-mato-grossenses. Os ingressos são vendidos na hora e, para quem já tiver adquirido o Carna Ponto Beats, a entrada é gratuita. Mais informações no @pontobarcg.

