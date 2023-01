Carnaval de rua: Bloco das Depravadas celebra 30 anos de folia na Capital

Mas um para a conta! O "Bloco das Depravadas", formado por jornalistas de Mato Grosso do Sul, está de volta no carnaval de rua da Capital. Comemorando 30 anos de muita folia, o bloquinho de carnavalesco promete vir com tudo em 2023.

Em publicação no Instagram, o convite foi lançado: "Vá com sua melhor fantasia no dia 11 de fevereiro, às 9h, na rua Barão do Rio Branco, em frente ao Bar do Zé, em Campo Grande!".

Formado essencialmente por jornalistas do Estado que amam o Carnaval, o Bloco das Depravadas está aberto para "mais gente fina, elegante e sincera". Confira:

