Chupa tereré: Campo-grandense cria hit de Carnaval para MS; Assista

Achou que não teria hit do Carnaval de MS? Achou errado! O comediante Campo-grandense Higor Alexandre já está em clima de folia e investiu em uma música para o carnaval deste ano. O JD1 conversou com o artista, que contou como foi o processo de criação do mais novo hit.

Quando citado que ele investiu na música, é real, pois tem até clipe. De acordo com Higor, tudo começou com a ideia de um amigo. "Antigamente tínhamos um grupo de pagode, que tocávamos axé, samba, e justo nessa época de Carnaval. E na verdade, a música original é de um grupo chamado de 'Koisa Bamba', do Paulinho Landim. Então eu fiz apenas uma paródia".

Trocando algumas palavras da música original, o comediante substituiu alguns termos pelos nomes dos bairros da Capital, e chegou a citar até as cidades de Dourados e Três Lagoas. "Conversando com esse amigo, ele me alertou que agora seria a época perfeita para lançar a parodia que eu já havia criado. Foi quando decidi ir atrás para gravar a música, e produzir um conteúdo bacana", detalhou.

Com tudo dando certo, o artista não mediu esforços para fazer acontecer as produções. "Pedi autorização para regravar a música, de prontidão aceitaram".

Decidido em lançar o hit do Carnaval 2023 de MS, o comediante recorreu a parcerias, como o Passeando em Campo Grande e a marca Campão de erva mate. "Contei com a ajuda de um outro amigo meu também, que faz produção de áudio e vídeo, foi ele quem gravou o clipe, inclusive, e deu tudo certo. Agora é fazer ficar na boca do povo!".

Além dessa produção, Higor já fez música na época das Eleições 2022, sobre o trânsito da Capital e o grande lema dos motoristas não darem seta. "Sempre fiz paródias, gosto desse lance de brincar com as músicas e citar os temas da atualidade. E como gosto de palhaçada, misturo as duas coisas. Posso dizer que as anteriores não ficaram tão produzida como a do Carnaval, pois esse investi uma grana, mas ficaram divertidas também", finalizou.

Assista ao hit de Carnaval, e aproveite para conferir as demais produções do comediante da Capital:

Música: Chupa Tereré

Autor: Paulinho Landim (Koisa Bamba)

Paródia: Higor Alexandre

Direção de filmagens: Guto Ribeiro

Edição: Guto Ribeiro e Higor Alexandre.

