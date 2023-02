Com 53,3% dos votos, Gabriel é o segundo eliminado do 'BBB 23'

Com 53,3% dos votos, Gabriel foi o segundo eliminado no paredão do "BBB 23" nesta terça-feira (31). O brother disputava a permanência na casa com Domitila Barros, que teve 46,09% dos votos, e Cezar, com 0,61%.

O modelo foi ao paredão por contragolpe de Cezar, que tinha sido indicado pelo líder da semana, Cara de Sapato, no último domingo (31).

Cara de Sapato usou então o poder Curinga que tinha para vetar a indicação do cantor. Com isso, completou a disputa o terceiro mais votado, Cristian. Ele tinha recebido 3 votos. Mesmo assim, ele se salvou na prova bate-volta.

Deixe seu Comentário

Leia Também