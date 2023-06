Com 91 anos, ator Stênio Garcia faz harmonização facial

Aos 91 anos, Stênio Garcia surpreendeu os fãs ao mostrar seu novo visual após alguns procedimentos estéticos. Na noite da última terça-feira (13), o ator mostrou o resultado da harmonização facial em suas redes sociais e dividiu opiniões. “Não era cilada, Bino! Chama-se harmonização facial”, escreveu ele.

No Instagram, as cirurgiãs-dentistas, Camila e Mariane, que que assinaram a transformação, falaram sobre todos os procedimentos realizados por Stênio. Segundo elas, o artista teria feito aplicação de botox, preenchimento do malar, bigode chinês, mandíbula, mento, labial e marionete (ruga que parte do canto da boca em direção ao queixo).

Garcia recebeu muitos elogios, como pessoas achando incrível o fato dele se cuidar aos 91 anos, e outras pessoas zombando da situação.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator rebateu as críticas da internet: “Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? C…..”, explicou.

*CNN Brasil

Deixe seu Comentário

Leia Também