Com nova turnê "Antes e Depois", Deive Leonardo volta a Campo Grande em agosto

O evangelista Deive Leonardo estará de volta em Campo Grande, e desta vez com uma nova turnê que promete inspirar e transformar vidas. Após o sucesso de "A Resposta", Deive está pronto para levar a mensagem de esperança e renovação espiritual ainda mais longe. Intitulada "Antes e Depois", o evento acontecerá no próximo dia 10 de agosto, no Ginásio Guanandizão.

"Estou empolgado em compartilhar essa nova jornada com todos vocês", disse. "Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito, vivendo de forma plena. Com 'Antes e Depois', vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal", detalhou.

A nova turnê está programada para passar por diferentes países. Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas.

Setor Ouro - inteira: R$ 280,00 Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 160,00 Meia-Entrada: R$ 140,00;

Setor Prata - inteira: R$ 200,00 Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 120,00 Meia-Entrada: R$ 100,00;

Cadeira Central Vermelha - inteira: R$ 140,00 Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 90,00 Meia-Entrada: R$ 70,00;

Cadeira Lateral Verde - inteira: R$ 120,00 Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 80,00 Meia-Entrada: R$ 60,00;

Cadeira Lateral Azul - inteira: R$ 120,00 Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 80,00 Meia-Entrada: R$ 60,00;

Arquibancada - inteira: R$ 80,00 Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 60,00 Meia-Entrada: R$ 40,00.

Serviço

Tour "Antes e Depois" - Deive Leonardo;

10 de agosto de 2024;

Às 19h;

Ginásio Guanandizão;

Compre aqui.

