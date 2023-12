Com show gratuito, Família Lima inaugura Cidade do Natal nesta quinta

Que comecem as festas! A Cidade do Natal estará de volta nesta quinta-feira (7), nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Na noite de inauguração, a atração principal será a Família Lima, grupo brasileiro de rock sinfônico, que comandará a festa no primeiro dia de programações natalinas. O show será gratuito.

O evento está programado para começar às 18h, na Vila Morena, nome escolhido para o espaço de eventos da Prefeitura, no Parque das Nações Indígenas.



Cidade decorada

Quem passeou pela Capital no último fim de semana percebeu que Campo Grande já está no clima do Natal. Pelas principais ruas e avenidas, luzes e uma decoração especial reforçam as festividades.

Neste ano, além da Rua 14 de Julho, estão enfeitadas as Avenidas Mato Grosso, Afonso Pena, além de diversas rotatórias e pontos de grande fluxo nos bairros.

