Companhia aérea inova, e realiza voo canino com direito a sapato para morder

A BARK Air, companhia aérea americana, realizou o seu primeiro voo canino de Nova York para Los Angeles na última quinta-feira (23). Ou seja, cães de qualquer tamanho puderam ficar acomodados nas poltronas, e até andar soltos pelos corredores.

A nova companhia aérea transporta cães e seus acompanhantes com luxo, incluindo uma sala de espera iluminada pelo sol, com guloseimas e brinquedos, check-ins rápidos e um spa a bordo para filhotes. E ainda, os cachorros receberam um lado de sapato para morderem durante a viagem.

A aeronave pode acomodar até 14 pessoas, mas a BARK Air não vende mais do que dez passagens para acomodar os cães.

O preço é de US$ 8 mil para um voo internacional só de ida e US$ 6 mil para uma viagem doméstica para um cachorro e um companheiro humano. Mas esses valores podem ser reduzidos, caso o projeto cresça.

A BARK Air já recebeu mais de 15.000 solicitações de novos destinos. A empresa agora está considerando adicionar voos para Paris, Milão, Chicago, Seattle e locais sazonais na Flórida e no Arizona.

