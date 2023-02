Congeladas ou frescas, as marmitas fit caíram no gosto do Campo-grandense

Gastos com supermercado assustam e pesam no bolso dos Campo-grandenses, que buscam alternativas para reduzir o custo de vida. Uma estratégia que tem conquistado as pessoas por aliar benefícios para a saúde e economia financeira é o preparo das marmitas fit, que podem ser frescas ou congeladas. Essa é uma opção para quem busca praticidade durante o dia, além de evitar o desperdício de alimentos.

De acordo com a nutricionista Isabella Pereira, que defende a "nutrição simples para pessoas reais, sem terrorismo alimentar", o grande benefício das marmitas prontas é facilitar a correria do dia a dia, não permitindo que o indivíduo precise apelar para os fast foods ou até mesmo passar longos períodos sem se alimentar. "Essa prática de ficar sem consumir nada, influencia na comilança exagerada posteriormente, como forma do organismo compensar aquele período grande em inanição", iniciou ela.

Nutricionista Isabella - Foto: Arquivo Pessoal

Outro ponto positivo destacado pela profissional, é a famosa economia, uma vez que as marmitas fit não precisam ser mirabolantes e sim composta com alimentos comuns do dia a dia, que forneçam todos nutrientes necessários. "É preciso ter carboidratos, leguminosas, proteína e vegetais. Podemos utilizar como carboidrato o arroz, macarrão, abóbora, batata ou mandioca. As leguminosas, o feijão (que é pouco utilizado por ser mais perecível), lentilha, grão de bico ou ervilha. Já as proteínas são as carnes magras moídas, filés de frango ou peixe, ou até mesmo tofu. Os vegetais em geral são bem-vindos, como a cenoura, brócolis, beterraba e etc, o que é muitíssimo importante na marmita pois além de fornecer nutrientes, vitaminas e minerais, possuem fibras gerando saciedade após o consumo da marmita", detalhou Isabella.

Além dos nutrientes benéficos, é possível variar e ser criativo no momento de produzir as marmitas fit para a semana. "Muitos dos meus pacientes são adeptos às marmitinhas, é algo que a galera pegou gosto de produzir, ou até mesmo comprar. Recomendado fazer várias combinações no dia a dia, o que além de variar o sabor, varia o consumo de nutrientes. Uma ótima sugestão para sair do arroz com frango é o espaguete com legumes - utilizar macarrão espaguete e abobrinha ou cenoura raladas também - que além de aumentar o volume da marmita, não tem grandes acréscimos calóricos, somente de nutrientes", finalizou a nutricionista.

Disposta a dar um novo rumo na vida em 2023, a jovem Carolina Guerreiro aderiu às marmitinhas semanais. "Isso estava entre uma das minhas metas para esse ano, e sigo firme e forte nesse projeto. Separo algumas horas do meu domingo para preparar as marmitas da semana. Não sei como vivi sem elas antes. É pratico, otimiza meu tempo naquela correria durante a semana, e é questão de costume. Antes eu comia muita besteira e fast food, e substitui por uma alimentação mais saudável. Já tenho visto retorno", relatou a assistente administrativo.

Em outros casos, comprar a marmita pronta também é uma alternativa. Podendo ser mais econômico do que comprar todos os ingredientes e preparar o cardápio semanal em casa, numa simulação é possível economizar até R$ 250 comprando marmita para uma pessoa, sendo duas refeições, para o consumo durante 20 dias. Isso porque um plano de 40 marmitas no mês sai em torno de R$ 500 e os gastos no supermercado chegam a R$ 750. Essa é uma opção para quem não dispõe de tempo para cozinhar ou não gosta. Na Capital, há pessoas que oferecem esses serviços e, muitas delas, são indicadas por nutricionistas.

