Criativos! 'Briga de casal' vai parar em outdoor em Dourados e viraliza

Sabendo que um outdoor tem bastante visibilidade, o casal Alê e Thiago usaram da publicidade para fazer as pazes com o parceiro. O caso aconteceu em Dourados, a 221 quilômetros de Campo Grande.

Os dois resolveram transformar suas brigas em um espetáculo público, exibindo suas emoções em dois outdoors em uma das ruas da cidade.

No primeiro Outdoor, Thiago pede desesperadamente por uma conversa com a amada: "Alê, não faz isso comigo... Vamos conversar... Me desbloqueia!!!".

Já no segundo, Alê decidida diz ao seu companheiro: "Thiago, já tá decidido! Para de drama, por favor!" A mensagem direta contrasta com a emoção do primeiro outdoor, acrescentando um toque de descontração à trama.

A discussão um tanto quanto descontraída rendeu vários comentários na internet, e os seguidores esperam o desfecho dessa história. Afinal, ela o perdoou ou não?

