Crime? Internautas apontam racismo religioso no BBB23; Assista

Os brothers Gustavo, Cristian e Key Alves viralizaram negativamente nas redes sociais após uma conversa entre eles no BBB23. Os participantes afirmaram que estão com medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue uma religião de matriz africana, em um momento íntimo de fé. A web apontou racismo religioso.

Cristian afirmou que viu Fred Nicácio parado em frente à cama de Gustavo e Key “fazendo as paradas dele”, após essa cena teria tido um sentimento ruim e começou a rezar. Gustavo também disse que rezou após ver o acontecido. Key Alves, por sua vez, disse que vai apertar o botão de desistência se presenciar algo parecido.

Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com o bate-papo, visto que ofende diretamente a religião de matriz africana que Fred Nicácio segue. No reality, o brother já fez menção à orixá do Candomblé e propaga sua fé com orgulho. Assista:

“Será que se ele estivesse rezando um 'Pai Nosso' eles teriam essa mesma reação?", questionou um internauta. "Sempre que tem alguém de religião de matriz africana dentro do BBB, que fala abertamente e professa sua fé, rola intolerância religiosa, rola racismo religioso. Não falha”, reclamou outra.

Outra foi mais além e pediu que a TV Globo se posicione e prepare uma punição. “Ei Globo, racismo religioso é crime hein. Espero que não sejam coniventes. E se estão com medo desses racistas ficarem mais explícitos nas falas, seria importante avisar eles que a lei mudou depois que entraram na casa”, afirmou.

