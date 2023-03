De mÃ£e para filha: mulher doa Ãºtero em transplante inÃ©dito

Uma australiana, de 30 anos, pôde realizar o sonho de ter seu segundo filho após receber um transplante de útero de sua mãe, de 54 anos. Kirsty Bryant e sua mãe, Michelle Hayton, foram submetidas a uma cirurgia delicada, que marca o primeiro transplante bem-sucedido de útero na Austrália.

A cirurgia foi a alternativa encontrada por Kirsty, que perdeu o útero em abril de 2021, durante uma histerectomia de emergência no parto de sua primeira filha. "Fiquei incrivelmente grata por ter uma menina feliz e saudável, mas estava muito, muito triste com a ideia de não poder ter outro filho", confidenciou ao Channel Nine's 60 Minutes.

A mãe de Kirsty conta que não teve dúvidas quando recebeu a proposta de sua filha. "Kirsty me ligou e disse 'Oi, mãe. O que você acha de fazer uma histerectomia e me dar seu útero?' e eu prontamente respondi: 'Não tenho nenhum problema com isso'", contou ela ao Channel Nine's.

"Um presente maravilhoso que minha mãe está me dando. Ela é muito generosa e é a razão pela qual eu quis ser mãe em primeiro lugar. É incrível pensar que vou carregar um bebê no mesmo útero que cresci", comentou Kirsty.

O procedimento, que levou cerca de 11 horas para remoção do útero de Michelle e quatro horas para que fosse colocado em Kirsty, foi realizado pela médica Rebecca Deans e pelo cirurgião sueco Mats Brannstrom, que em 2014 realizou o primeiro transplante uterino do mundo.

Apesar da cirurgia ter sido bem sucedida, houve desafios pós-operatórios, com Kirsty precisando de transfusões 24 horas após a cirurgia, devido uma perda significativa de sangue. "Mas ficou tudo bem", disse Deans. Kirsty e seu marido Nick devem começar um processo de fertilização - eles têm seis embriões congelados - cerca de cinco meses após o procedimento.

